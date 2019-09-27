高雄保大暖警雪中送炭 自掏腰包援助茄萣魚丸阿嬤

2019-09-27 17:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高市保大雷霆中隊警員黃睿塍，日前從媒體報導得知，本市茄萣區有一位販賣魚丸的阿嬤，因孫子發生車禍急需籌措醫藥費，黃員平常樂善好施，於是利用輪休時間，前往茄萣探望這位76歲阿嬤，一次購買4000元魚丸，阿嬤看見有人一次買這麼多的魚丸，笑容滿面，黃員也感到十分安慰，返家後將魚丸分送給獨居老人及左鄰右舍，善行義舉備受鄰里稱道。

據了解，茄萣這位阿嬤的長子在去年12月份因大腸癌過世，遺留2位孫子與阿嬤相依為命互相扶持，不料長孫今年7月15日打工下班騎機車返家途中，不慎自摔昏迷二個多月至今未醒，家庭經濟及醫藥費重擔落在阿嬤肩上，急需經濟援助。

不過，阿嬤不願接受任何現金捐款，每天賣魚丸維持家庭經濟及籌措孫子醫藥費。

警員黃睿塍住大寮區後庄里附近，平時就常主動幫忙獨居老人及弱勢民眾，黃員利用輪休假日與妻驅車前往茄萣區阿嬤的家，一次購買4000元魚丸，阿嬤看見有人一次買這麼多的魚丸，笑容滿面。

黃員也感到十分安慰，返家後將魚丸分送給獨居老人及左鄰右舍，民眾得知黃員的善行，稱讚不已，直說黃睿塍的善行義舉，讓民眾深受感動。

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