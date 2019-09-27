中國幽靈貨輪隨波逐流 海巡艦艇冒惡浪監控維航安

2019-09-27 14:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國一艘無名、無人幽靈貨輪失去動力，在我領海內隨波逐流，海巡署艦隊分署獲報前往警戒，並廣播附近作業船隻注意航安。

海巡署艦隊分署今天清晨4時45分接獲行政院國家搜救指揮中心通報，三貂角東北27浬處發現一艘失去動力的無名貨輪隨波逐流，澳底海巡隊35噸級巡防艇上午9時50分在三貂角東北方15.7浬發現該艘無名貨輪，增援的北部地區機動海巡隊連江艦、基隆、蘇澳等巡防艇及澳底海巡隊巡防艇陸續航抵現場，進行監控與蒐證。

澳底海巡隊副隊長葉振盛指出，該艘貨輪為中國安徽籍貨輪，並無船名，海巡人員在貨輪旁廣播後未獲回應，也未見船員在甲板上走動，初步研判應為一艘無人貨輪，至於船上狀況與失去動力原因，須待拖帶回基隆港後方可得知。

葉振盛表示，受風向及海流影響，該艘無名貨輪隨波逐流，艦隊分署除持續利用雷情系統鎖定該船動態，現已通報交通部航港局北部航務中心啟動應變機制，聯繫救難公司調派拖船前往拖帶及發布航船布告；此外，稍早也請基隆海岸電台協助廣播，提醒附近船舶注意航行安全，避免發生碰撞危機。

艦隊分署表示，由於海象惡劣，造成艦艇執勤困難，惟為維護台灣周遭海域航行安全及保護海洋環境，艦隊分署將調派艦艇提醒海上作業船舶注意避讓。

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