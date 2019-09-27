曾拍攝《角頭》系列電影 公司涉驗資不實負責人被起訴

2019-09-27 14:15

〔記者錢利忠／台北報導〕拍攝台灣黑幫電影《角頭》、《角頭2：王者再起》的理大國際多媒體公司，今年初增資7400萬元，事後遭檢舉涉及驗資不實；台北地檢署根據台北市政府商業處移送的資料，發現該筆資金4天後即被轉匯至會計師的帳戶，今依違反公司法起訴該公司負責人謝政翰、董事張威縯2人。

成立於1999年的理大國際多媒體，曾與多家電視台、中華電信MOD等合作，銷售及授權多部強檔電影，自2008年開始，與國內電影發行商華映娛樂及得藝國際媒體等公司合作，接連發行《畫皮》、《葉問》等多部知名電影；2010年開始電影製作及發行，2015年及2018年，陸續拍攝《角頭》、《角頭2：王者再起》等賣座電影。

檢方獲報，理大國際多媒體今年初曾申請增資7400萬元，事後卻被檢舉涉嫌借錢驗資，經北市府商業處查帳後，查出該筆資金才到位4天，隨即被轉回至會計師的帳戶，該公司負責人謝政翰、董事張威縯2人，因而被依違反公司法函送法辦。2人則辯稱，為了還款才申請增資。

檢方比對北市府商業處查帳的資料後，認為該公司涉嫌驗資不實的罪證明確，因此將2人起訴。

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