彰化蜜餞名店添加工業級「鹽丹」 老闆判緩刑定讞

2019-09-27 11:39

〔記者張文川／台北報導〕彰化員林80年知名老店「順泰蜜餞」，為了增加醃漬水果的賣相並節省成本，添加工業用的重亞硫酸鈉及氯化鈣；法院二審依違反食品安全衛生管理法，將順泰實際負責人蕭國勝判刑1年、緩刑3年並支付公庫120萬元，順泰蜜餞罰金300萬元並沒收不法所得；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

此外，上游賣工業原料給順泰的存德原料行，還賣「吊白塊」給潤餅皮業者，以及「偏亞硫酸鈉」給豆芽業者，存德負責人劉舜仁今也被一併判處2年徒刑確定，且未緩刑，須入獄。

判決指出，順泰蜜餞2015年被查獲在食品中添加工業級漂白劑「臭藥仔」重亞硫酸鈉，以防食物在加工時產生「褐變」、以維持鮮豔顏色；並添加俗稱「鹽丹」的氯化鈣，使醃漬果乾保有爽脆口感。

這兩種加工原料都有區分食品級和工業級，從外包裝即可清楚分辨，食品級應取得許可證字號，順泰違法添加工業用原料，觸犯食安法。一審彰化地院將蕭國勝判刑1年2月，順泰罰金500萬元，劉舜仁判刑2年4月。

二審台中高分院考量蕭是承襲長輩醃製的經驗與作法，為圖賣相與保久，而使用不可供人食用的添加物，經此教訓當知戒慎，無再犯之虞，改判1年徒刑、緩刑3年，順泰罰金也降為300萬元，存德劉舜仁改判2年，雙方家族員工及2家蜜餞乾果行、1家潤餅皮、1家豆芽業者都認罪而獲判緩刑。

案經上訴，最高法院今認定二審判決未違誤法令，駁回上訴確定。

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