地震救難包藏家當 竊嫌遭逮竟嗆 「挖系林阿公拉」

2019-09-27 10:19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市西榮街191巷某公寓2樓住戶蔡姓婦人家中，本月10日上午遭竊嫌光天化日偷走一個地震救難包，救難包內集中放置蔡婦家當，包括房子地契、定存、保單及價值約80萬元金飾等貴重物，事發後讓婦人對治安感到失望，警方組專案小組蒐證追查多日，昨天下午在新北市三重區查獲68歲王姓慣竊，王嫌供稱，金飾等貴重物已銷贓，其餘贓物已丟棄，但警方從他身上起出現金6萬元，其帳戶內也有存款45萬元，懷疑是贓款。

被害的6旬蔡姓婦人經警方聯絡，獲知破案後，趕到嘉市警一分局偵查隊，雖然金飾等貴重物已被銷贓，不免傷心，但她見到遭竊的孫女臍帶印章失而復得，最後破涕而笑，希望警方追查銷贓流向。

警方說，王嫌慣竊遭新北、宜蘭、新竹、彰化等4個地檢署通緝中，居無定所，專案小組昨天下午到新北市三重區正義北路一帶將他逮獲時，幹員詢問其真實姓名，王嫌竟憤而回應「挖系林阿公拉」，行徑相當囂張。

蔡姓婦人因最近常有地震，所以將房子地契、定存、保單及價值約80萬元金飾等貴重物，都集中放在地震救難包，方便逃生用，不料本月10日上午，她外出上班後，王嫌見機闖入公寓，利用工具破壞住屋大門門鎖後侵入，家中尚有1個女兒睡於房間內，女兒雖有聽聞怪異聲音，仍不疑有他繼續休息，才未遭受危險。

蔡婦返家時，發現家門門鎖遭破壞，驚覺有異，入內查看發現主臥室內地震救難包竊走，警方獲報後，發現王竊相當狡猾，為免事跡敗露，連門鎖也一併帶走，經調閱相關監視器後，鎖定王嫌涉案。

嘉市警一分局偵查隊長邱國揚說，警方調閱沿線監視器，發現王竊竊得財物後，大搖大擺背著地震救難包搭乘火車北上逃逸，經專案小組鍥而不捨追緝下，鎖定他經常出沒於新北市三重區正義北路一帶，多日埋伏後，終將他逮獲歸案。

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