直播主之亂後淨化治安 高市警方一連三天肅槍緝毒！

2019-09-27 10:29

〔記者黃建華／高雄報導〕直播主之亂，讓高雄市治安形象相當負面，警方為扭轉形象，並淨化選前治安，特別從本月24日到26日，一連3天執行肅槍緝毒掃黑！警方共查獲4把改造槍枝、3把空氣槍、犯嫌4人；另毒品案97件101人與各級毒品630.2公克，並查獲一處大麻工廠，成果斐然。

高市警方指出，非法槍械、毒品對社會治安、市民安全均造成負面影響，再加上大選將至，為防止有心人士藉機犯案擾亂治安，警方特別統合力量發揮打擊效能，於9月24日起至26日自行規劃掃蕩專案，針對非法槍械、毒品等犯罪執行專案檢肅查緝，共查獲4把改造槍枝、3把空氣槍及犯嫌4人；毒品案件97件101人及各級毒品630.2公克，並查獲一處大麻工廠，查獲大麻植株198株及各式栽種工具等；而對易滋事場所51處執行擴大臨檢及周邊道路45處執行路檢，計查獲公共危險7件7人、通緝犯6人、毒品16件18人等不法犯行。

警方以優勢警力強勢作為，來宣示維護高市治安之決心與能力，將持續對可能衍生犯罪之場所、路段執行不定時臨檢與不定點路檢，在查緝非法槍械、毒品犯罪的同時，也將藉由溯源追查並與高市其他局處共同執行「第三方警政」，阻斷不法分子金流、壓制犯罪者的經濟來源來防杜犯罪案件發生，強化社會安全網，建構一個安全無虞的生活環境。

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