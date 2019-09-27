花240萬找小四對付小三 未奏效徵信社也不退費

2019-09-27 00:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣一名年約30多歲的女OL小花，因丈夫搞小三，她陸續支付徵信社共約240萬，希望透過捉姦與找小四破壞丈夫與小三感情的方式，挽回自己的婚姻；但事隔3個月小花認為徵信社沒有完成她的委託，遂向宜蘭縣政府消保官王雅琳申訴；但因徵信業者無定型化契約遵循，無法依消保法開罰，業者不退費調解無法成立，且小花即使與業者對簿公堂，仍可能血本無歸。

小花今年5月發現丈夫在外面有小三，心中非常氣憤，為了挽救自己的婚姻，她找了徵信業者處理，業者提供她捉姦、找小四破壞丈夫與小三感情等方案，小花因此陸續支付徵信業者240萬元，其中100萬元還是是向銀行貸款得來，其餘的費用則是自己的積蓄。

委託者向宜蘭縣府申訴

不料，事隔3個月，業者沒有捉姦成功，更以小花讓調查曝光為由，直接結案，業者後來找來的小四想「以毒攻毒」接觸小花丈夫，也沒有成功，丈夫仍與小三藕斷絲連，小花因此要求徵信業者退費，但業者不從，於是小花到宜蘭縣政府找王雅琳申訴；但即使小花與業者有簽署合約，卻只是委任關係，沒有與徵信業者明定捉姦或找小四需要在特定時間內成功，或一定要成功。

加上，因為徵信業者沒有定型化契約範本遵循，即使要訂定型化契約，也因委託成本浮動，成果很難明定價格與退費機制，無法使用消保法56條之1，也就是「企業經營者使用定型化契約，違反中央主管機關依第17條第1項公告之應記載或不得記載事項者，除法律另有處罰規定」這項法條來開罰，即使契約沒有明訂價格與退費機制讓消費者不利，對徵信業者也無任何強制力。

只簽署委任契約 血本無歸

且小花即使與業者協調不成要對簿公堂，仍可能因是只簽署委任契約，討不回已支付的費用，形同血本無歸，小花最終因身心俱疲也沒有選擇與業者訴訟；王雅琳指出，舉例來說，補習班與消費者簽約有定型化契約範本可以遵循，業者與消費者發生消費爭議，只要不符定型化契約規定，消保官可以依56條之1，行文要求目的事業主管機關教育部要求開罰。

王雅琳說，但徵信業者無定型化契約範本可以遵循，即使她認定與小花簽訂的契約，違反平等互惠原則，對消費者顯失公平，也難以調解，小花只能透過訴訟救濟，她呼籲，民眾婚姻發生問題，可以先向衛生局心理衛生及毒品防制科預約免費諮商，或到醫院的婚姻心理諮商門診，透過諮商專家心理輔導。

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