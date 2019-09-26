遭徐立德訴離 陳怡伶哽咽：希望他趕快回到我身邊

2019-09-26 21:44

〔記者溫于德／台北報導〕女音樂家陳怡伶遭高齡88歲的前總統府資政徐立德訴離，晚間特別召開記者會強調，無法接受媒體以「休妻」二字作為報導標題；她也哽咽地說，今年3月赴振興醫院探望徐立德時，遭徐的秘書、隨扈擋住，無法跟徐立德接觸。

陳怡伶哽咽地說，會召開記者會主要是為了說明新聞媒體以「休妻」二字作為標題報導，讓她承受極大壓力，正因為「休妻」二字是一個負面的評價，使她跌入深淵，更讓外界誤認她沒有善盡妻子的責任，所以鄭重聲明：「我與立德間的婚姻關係，向來是融洽的。」

陳怡伶接著說，自2013年與徐立德結婚以來，日日相隨、溫情相伴，細心照顧徐立德的生活起居，尤其在徐立德突然離家不復返後，更是擔心他的身體，也和徐立德一直保持聯絡，並透過通訊軟體往來，徐立德也會用通訊軟體表達對她的情意和送花，她也反送花給徐立德，更時時刻刻關心他的身體狀況，從來沒有不願修復夫妻關係情形。

陳怡伶接著翻開事先準備好的LINE對話內容，指她與徐立德分居後確實會透過通訊軟體互相關心，並指著徐立德送她的生日蘭花盆、小米手環，說兩人依舊保持聯絡；她也翻到徐立德寫給她的手寫情書，強調兩人確實有愛，希望徐立德趕快回到她身邊。

陳怡伶的律師則說，徐立德先前中風、得白內障時，都由陳在照顧，其實對一位中年婦女（指陳）來說，能對一位晚年才結婚的老人（指徐），是難能可貴的事。

陳怡伶最後說，今年3月初曾到振興醫院去探望徐立德，但被徐的秘書、隨扈擋住，無法跟徐立德接觸。

陳怡伶的律師解釋，我們認為徐立德會提離婚訴訟從來都不是徐的意思，因此懷疑有其他因素介入，不過這是夫妻之間的事，自然不希望有人介入，且徐的年事已高，若沒人照顧，會是陳心理的痛，所以盼徐趕快回到陳的身邊，兩人永欲愛河。

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