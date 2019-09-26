遺產扣稅有爭議 最高行政法院提第2案至大法庭

2019-09-26 23:27

〔記者楊國文／台北報導〕最高行政法院審理一件遺產稅案時，發現在北市精華地信義區的陳姓地主過世後，遺留三筆相牽連的遺產，其中一筆是陳姓地主生前出售土地所產生移轉土地所有權持分債務，是應以公告現值、或以市價計算，包括國稅局、行政法院各庭間，都有不同法律見解，因此今提案予大法庭以統一見解；這是最高行政院第二件提案至大法庭。

此案的陳姓地主在2012年5月24日過世，其妻申報遺產稅中，列報繼承陳男於北市信義區福德段一塊土地應有持分是十分之三，遺產價額以土地公告現值計算是2094萬多元，遺產總額是億1774萬多元，死亡前未償債務扣除款是6378萬元。

最高行政法院第四庭審理台北高等行政法院更一審判決此案的上訴案，認為陳姓地主土地遺產中，有適用公告現值或市價的不同法律意見，其評議結果和先前裁判的法律見解歧異，應為有統一必要，因此提案到大法庭。

最高行政法院指出，陳男死亡時遺有3筆相牽連之遺產：一、是該台北市信義區土地應有部分十分之三，二、是陳男生前提供該土地應有部分予建設公司合建住宅大樓，而遺有應收卻未收之出售土地款債權。三、被繼承人生前亦負有移轉系爭土地持分共計0.21345予建設公司指定買主之債務。

最高行指出，三筆遺產中，土地持分十分之三稅捐，依遺贈稅第10條的公告現值計算，以及陳男生前出售土地價金債權，依市價計算稅捐，並無爭議，但最後一項，即陳男生前出售土地產生的移轉土地所有權持分債務，究竟是依土地公告現值或者市價計算，其法律見解有歧異，因此提案至大法庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法