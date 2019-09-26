吸毒闖屋企圖性侵婦人 惡狼聽見「60歲」馬上道歉逃跑

2019-09-26 22:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名吳姓男子今年2月28日凌晨前往三民區訪友人梁男後，吸毒拉k獸性大發，從陽台攀爬入侵鄰宅，企圖性侵女屋主，被害婦人不從尖叫，咬傷吳男嘴唇，被掐到差點窒息，精蟲衝腦的吳男並開口表示「願給10萬元」，希望被害人跟他作愛，但遭拒絕，直到被害婦人告知吳男，她已60幾歲了！吳男性慾全消說：「阿嬤對不起！」逕自離去。警方事後根據遺留血跡逮獲吳男，高雄地院一審依強制性交未遂罪，將他判刑3年9月。可上訴。

判決指出，吳姓男子今年2月28日凌晨前往三民區訪友人梁男，與梁男一同吸毒拉k竟獸性大發，從4樓陽台攀爬入侵鄰宅，到1樓60幾歲的被害女屋主房內，企圖性侵女屋主，先是嘴巴靠近被害人臉部，企圖親吻被害人，被害人驚醒問「你要幹什麼？」吳男摀住被害人嘴巴，要求不要叫，並說知道家中只有她一人，「再叫就殺死你！」

不顧被害婦人持續反抗，吳男把手伸入被害人衣物內撫摸奶部，並試圖親吻被害人，遭咬傷嘴唇。

被害人掙扎中，兩人一起跌落床，並咬傷吳男的手指，吳男掐住被害婦人的脖子，迄被害人幾近窒息時，妥協不再呼救，吳男始鬆手，並表示：「我給妳10萬元，妳跟我做愛」等語，但被害婦人向吳男稱她已60餘歲了!吳男才性慾全消，停止進一步強制性交的行為，並說：「阿嬤對不起！」並自行開門離去，返回梁姓友人的住處。

經被害婦人上情告知在住處3樓睡覺之丈夫，並報警處理，警方同日凌晨2時15分許，在隔壁梁男的住處內逮捕涉案吳男。

吳男落網則否認侵入住宅是要性侵阿嬤，並辯稱他侵入鄰宅是要偷東西，並否認有說要給10萬元，叫被害人同他做愛。但被害婦人指證歷歷，高雄地院一審依強制性交未遂罪，將他判刑3年9月。全案可上訴。

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