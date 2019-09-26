電蝦當約會？情侶光天化日電過山蝦被活逮

2019-09-26 22:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕深獲饕客喜愛的坊間野味「過山蝦」入秋後逐漸增產，不過，日前卻有情侶檔到野溪邊，男方不是調情，而是使用電氣工具電魚蝦，其女友則在旁滑手機，光天化日電蝦的行徑也被警方活逮，依違反漁業法移送。

過山蝦傳統以進入山區野溪在秋天或雨季後於岸邊用網子或開洞的大水管放置在斜邊坡捕撈捕撈為主，但因為曠日費時，且產量不高，在中秋節需求大增的季節是價格飆漲，據傳今年秋節前，1台斤曾飆漲到500到600元，野味的代價令人咋舌。

不過，除了傳統工具捕撈，長期也都有有不肖人士貪圖方便，竟拿著電魚的工具來電蝦，產量、速度都大增，不過，一般不會在光天化日下引人耳目，該對情侶檔的行為實在相當大膽。

警方調查，該對約30歲左右的情侶檔中的男子，當天持電擊工具就在台26線旁一處溪中淺灘處電魚，囂張行徑遭人檢舉，恆春警方前往逮人，而警方到場都已在橋上開始搜證，該男子卻恍置未聞，繼續電魚，女子則是坐在旁不斷滑手機。

隨後男子發現警方到場，趕緊離開溪中，還將已捕獲的過山蝦丟回溪中，企圖掩飾罪行，不過警方早已捜證完畢，將兩人帶回錄製筆錄。

男子並非當地人，他向警方供稱僅其下手電魚，也只是供給自己食用，所捕獲的過山蝦仍活著，也已放回溪中，而女子是陪伴他到野溪親水，企圖為女子脫罪，甚至還一度求警方放過他，不過，警方則正色回應，近期已接獲不少通報，鑑於價格高漲，將加強取締。

警方訊後依違法漁業法的48條規定開罰，可處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。

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