竹東警分局舊日式宿舍將拆 日籍老婦看新聞來台尋兒時回憶

2019-09-26 17:00

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣竹東警分局表示，年約88歲來自日本東京的久島女士，幼年時因父親在台任教曾在新竹縣竹東鎮居住數年，近期她和兒子來台旅遊時在網路上看到竹東分局後方日式舊宿舍要拆除的消息，25日特別到竹東警分局請求讓她參觀一下，員警帶他們母子巡禮舊宿舍並拍照留念，令找回兒時記憶的她相當感動。

25日上午走進竹東警分局求助的久島女士向員警說，小時候因為父親是日本教育學校的小學老師，所以曾在竹東鎮居住數年，後來小學2年級就跟家人搬回日本居住，幾十年來一直懷念起小時候和家人在台生活的歲月，不久前她和兒子來台灣旅遊，在網路上看到新聞說竹東分局後方日式舊宿舍要拆除了，她覺得新聞照片裡的日式宿舍和她小時候住過的房子很像，所以向兒子提議要來竹東尋找幼時居住的地方，母子倆就這樣搭計程車到竹東分局請求警方協助圓夢。

竹東警分局表示，當時分局內只有常去日本自助旅行的巡官陳柏翰略懂基礎日文，在他的協助翻譯下，員警們很快弄懂久島女士母子的來意，於是帶著他們到分局後方的舊日式宿舍巡禮一圈，還讓他們拍了不少照片，最後並贈送警察寶寶鑰匙圈給久島女士當紀念，看到這棟宛如兒時住過老房子的日式建築，久島女士當場感動落淚，也感謝台灣警察熱心協助她圓夢。

位於竹東警分局後方的這棟舊宿舍據傳是日治時期竹東郡役所的高級警官宿舍，屋齡已經有80幾年，縣警局在今年初以年久失修且閒置多年為由規劃拆除，但地方文史工作者希望列為文化資產保存，不過經縣政府文化局的文資審議委員會審議後認為缺乏文資價值，所以不列保存。

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