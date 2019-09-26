胡白玫反控女富商編造不實債權 索賠3471萬被駁

2019-09-26 16:35

〔記者溫于德／台北報導〕旗下擁有英倫產後護理之家品牌，並找來藝人侯佩岑代言的京倫集團董事長李俊琳、胡白玫夫妻，被新加坡籍李姓女富商指控詐騙鉅款，夫妻被依業務侵占罪起訴，現由法院審理中。但胡白玫反控李女編造不實債權，對她聲請假扣押並強制執行她名下房產、土地與股票，財產、名譽、信用受到損害，提告索賠3471萬元；北院民庭認為，雙方確實存有投資協議，李女並未虛構不實債權，判胡女決敗訴，可上訴。

李姓女富商指控，20多年前在美國認識胡白玫並成為閨蜜，2011年與胡女及其丈夫合開境外公司，到中國購地，並投資台灣土地等，前年她來台查帳，驚覺帳目有異，向調查局提告。

北檢偵查後認為，李俊琳、胡白玫於2012年間，遊說李姓女富商出資4億元，後來又以資金不足、沒標下土地等理由，要求李女再掏錢，李女因而再匯投資款2.1億元，最後沒標下土地，李俊琳夫妻卻將其中約4億元挪去補財務缺口，涉及業務侵占。

全案還在北院刑庭審理中，但胡白玫今年委託律師提起民事告訴，指控李女故意編造不實債權，還對她聲請假扣押並強制執行她名下房地產、土地和股票，她不服提出抗告，最終雖勝訴確定，但李女行為已損害她的名譽、信用和股東權益，並導致客戶抽單、廠商斷貨和銀行終止提供融資受嚴重虧損等，提告索賠3741萬5400元。

李女辯稱，胡女與其丈夫就土地投資確實造成她的損害，且夫妻已被檢察官起訴，目前仍在審理中，可見自己不但是胡女的債權人，更是胡女不法行為的受害人，會聲請假扣押和強制執行，均未違背善良風俗，請求駁回李女訴訟。

法官認為，李女確實有出資4億元購地，且相關證據顯示，李女未虛構不實債權，或無假扣押原因仍故意假扣押等行為，認定胡女提告沒有理由，判決敗訴。

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