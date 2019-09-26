控水電工性侵長達3個月 熟女遭檢方打臉

2019-09-26 15:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名40多歲熟女指控，廖姓水電工到她家維修電線，卻以每週一次頻率，對她性侵長達3個月，怒告廖男強制性交、利用權勢性交罪，廖男喊冤表示兩人是男女朋友，新北地檢署勘驗兩人LINE對話紀錄，發現熟女傳送「是你想我吧！」等曖昧訊息給廖男，兩人還有親密合照，因此採信廖男辯詞，予以不起訴處分。

熟女指控，去年7月中旬，廖男到她住處維修電線，突然把她拉到房間，不顧她反抗，強吻硬上，之後至同年10月間，更以每週一次頻率，到其住處對她性侵，今年3月也對她指侵。

廖男到案後表示，兩人是男女朋友，去年7月中旬交往，今年4月分手，兩人是合意性交。

檢方勘驗兩人LINE對話紀錄，發現熟女今年2月起陸續傳送：「幹嘛這樣吃醋了嗎？」、「你有沒有給我秀秀」、「這種秀秀人家不要」、「是你想我吧」等親密對話，3月兩人更討論出遊。

雖熟女提出4月傳訊廖男，「我在派出所要告你強姦」、「我哭很久，我也把一開始你侵犯的事一五一十的說了」、「我不再吞忍包容害怕男友知道」等訊息，主張確實被廖男性侵，但熟女自承，廖男到家修電線完工後，她還打電話問友人，廖男工錢怎麼算？友人稱請喝飲料即可，她因此未支付當日工資。檢方認為，熟女案發後未於第一時間未報警，反電詢友人如何支付廖男工資，不符常情，加上4月對話內容與前兩個月差異過大，因此認定廖男罪嫌不足。

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