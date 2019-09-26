北市文山區男子墜樓 警消送醫救治中

2019-09-26 14:53

〔記者邱俊福／台北報導〕北市文山區永安街一棟公寓大樓發生男子墜樓事件，警消到場後見男子掉落一樓遮雨棚，馬上將他送往附近的萬芳醫院急救，目前意識清楚。據悉，該男子聲稱因心情不佳到五樓頂散心，至於為何墜樓，轄區北市警文山一分局正深入了解中。

據悉，今天下午一時許，北市永安街一棟公寓大樓發生男子墜樓，直接掉在一樓的遮雨棚，巨大聲響嚇得路過民眾馬上向警、消報案。

警、消單位據報後，派員趕抵將男子從遮雨棚救下送醫救下送醫請救治，目前該男子意識清楚，僅說明心情不佳獨自上五樓頂，是否因此尋短，仍持續了解。

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