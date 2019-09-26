行動販毒休旅車拒捕衝撞 勇警開槍壓制搜出海洛英等毒品

2019-09-26 14:40

〔記者鄭景議／台北報導〕30歲黃姓女子自組販毒集團，在三重地區擁槍毒並以休旅車代步四處販毒，台北市刑大警方經長期監控，前天下午在新北市板橋區長江路收網上前逮捕，當時黃女竟大膽開車衝撞警方車輛及員警，所幸警方當場採前後包抄，其中吳姓刑事小隊長，更一連三槍，開槍逮人，成功逮捕黃女及其同夥，搜出市價約40餘萬的海洛因、安非他命及大麻。

警方表示，數月前在大台北地區陸續查獲社區型藥頭，就積極深入其販毒網絡，運用大數據資料庫過濾分析比對，層層向上溯源，循線掌握綽號「寶貝」的販毒集團線索，大隊長陳明君指示偵八隊與偵七隊組成專案小組，積極查緝，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。

警方發現，「寶貝」為30歲的黃姓女犯嫌所組，擁有大量毒品，平時在三重地區出沒，行徑囂張，擔心毒品黑吃黑或被結怨的仇家尋仇下，更時常攜帶大批槍械，黃女平時都帶著販毒男友四處以五星級汽車旅館及路邊空車位當家，販毒為生。

警方指出，本案除了逮捕黃女外及其周姓男友這對毒鴛鴦外，更查獲毛重21.75公克第一級毒品海洛因4小包、毛重248.74公克第二級毒品安非他命17小包、毛重12.03公克大麻1小包，全案除依違反毒品危害防制條例罪嫌，將犯嫌移送台灣新北地方法院檢察署偵辦，並持續追查上游毒品來源。

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