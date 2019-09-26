怪！文山分局合併惹議 北市警局長：不便在這講、不是單純合併案

2019-09-26 13:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局研議將文山第一、第二分局合併，遭到居民、市議員強烈反對，訴求警政改革的台北市長柯文哲不放棄，警局在今年6月提送該合併核備計畫給警政署，中央打槍退回計畫；警察局長陳嘉昌今早在台北市議會警政衛生委員會進行文山一、二分局專案報告，強調持續朝合併方向努力，也再和地方溝通。

不過，國民黨北市議員鍾沛君質疑，警局報告只強調合併後的利，卻沒有說明弊端、缺點，之前被警政署退回的評語就是看不出有什麼衝擊，該合併案處理過程偷偷摸摸、也了無新意。

陳嘉昌回應，沒有偷偷摸摸，還說「很多事情，我不方便在這邊講、這不是單純合併案，私下再跟議員報告」，回答態度不僅閃躲也令人感覺怪異；專案報告結束後，媒體追問什麼是不方便的事情，陳嘉昌笑笑地說就是不方便講的事情，未清楚說明便轉身離開。

警察局於2016年開始研議文山一、二分局合併，規劃兩個分局合併後稱為「文山分局」，地點將設在景美夜市旁原文山二分局現址，但遭到居民、市議員強烈反對；警局今年上半年再度提及此合併案，甚至在6月向警政署送合併計畫，最快明年1月合併，地方依舊反彈。

議會警政衛生委員會今早安排警察局進行年度工作報告，以及文山一、二分局專案報告，警局報告指出，若文山一、二分局可順利合併，分局轄區的派出所數量及警力都不會減少；文山一分局原現址，仍有木柵派出所進駐，其餘樓層規劃為警員待勤室及提供給交通分隊使用。

民進黨北市議員王世堅批評，當初大同區兩個派出所合併後，原派出所也無他用一直閒置，合併後的派出所因休憩空間不夠，以致員警還得跑回原派出所休息。

王世堅認為，派出所或分局合併考量的是市民觀感，在地居民對治安信任感被剝奪，他提醒警察局不要因為上位者的需求、做政績，就去做這件事情。

對此陳嘉昌表示，文山一、二分局合併在評估後是可行的，治安、交通還是維持穩定，如果治安變差，警局會負起責任，但老百姓還有很多聲音，也有歷史與情感的因素，每天出門沒看到可能感覺不舒服，因此會在跟地方居民持續溝通，雖然百分之百同意不容易，但盡量溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法