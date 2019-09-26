來台遺失手機返國前失而復得，日攝影師大讚台灣人很善良

2019-09-26 11:50

〔記者方志賢／高雄報導〕「台灣人很善良！」日本知名攝影師岩村，來台自助旅行，不慎遺失手機，因語言不通，環境也不熟，他不知如何是好，所幸被熱心民眾拾獲送到派出所，岩村前往領取手機時，還特地打開手機翻譯軟體，向員警秀出「台灣人很善良」的字樣，以表達感謝。

高雄市三民一分局三民派出所警員吳昭廷接獲民眾拾得一支手機，手機系統全是日文，研判是日籍人士不慎遺失的，但因手機有鎖碼，無法順利通知本人來領取。

員警正苦惱著時，手機來了一封中文訊息，原來是該名日籍人士岩村先生下榻的飯店來訊，警員林雅茹立刻與飯店聯繫，順利成功通知岩村來所領取。

警方也發現，岩村是日本知名攝影師，他擅長花卉、風景攝影，Instgram 擁有1000多名粉絲關注。岩村一進派出所，便一直向員警彎腰道謝，拿到手機時更是立刻打開翻譯軟體，向員警秀出「台灣人很善良」的字樣。

岩村表示他來台灣自助旅行，騎著腳踏車拍攝台灣的風景，不慎遺失手機，眼見就要返回日本，讓他十分著急，沒想到，台灣人民的熱情與台灣警察的辦事高效率，讓他回國前及時拿回手機。

岩村覺得很幸運，因為手機的遺失，讓他發現台灣最美的風景，原來是人！離去前還不好意思的向員警表示想合影留念，才開心的揮手道別離去。

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