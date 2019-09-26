刑事還未起訴 和平區代表吳天佑先被判當選無效

2019-09-26 11:26

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市和平區區代表吳天佑，他的堂兄吳昭雄其女兒及外孫子女8人，實際居住台中市區，虛偽遷入「和平區天嶺巷11號」戶籍（均緩起訴），在去年11月區代表選舉時，投票支持吳天佑，檢察官提起當選無效之訴，台中地院判吳天佑當選無效，此案可上訴，吳天佑涉及妨害投票行為檢察官仍在偵查中。

吳天佑辯稱吳昭雄等人供詞無證據能力，吳昭雄不是他的競選幹部、也不是樁腳，雖是堂兄弟但少有往來，政治理念也有異，吳昭雄的外孫他都不熟，且他為確認能否以中國國民黨黨員身分參選，直至2018年8月、9月間才決定登記參選，吳昭雄等人遷移戶籍時間顯在他登記參選前。

檢察官鐘祖聲主張，吳天佑為求當選，與吳昭雄共謀，由吳昭雄提供「天嶺巷11號」，供其女兒、外孫子女共8人遷入，實際並未居住，投票當日8人向吳昭雄領取投票通知單，再駕車共赴投開票所，投票給被告，意圖使選舉發生不正確結果。

被告辯稱不知吳昭雄女兒遷徙戶籍，在選前1個月吳昭雄有親赴服務處告知家人遷徙戶籍及可投票支持他，其後吳的女兒也告知其母要求家人義務幫忙，以免沒當選家族丟臉。而吳昭雄所言不過是選舉期間人情話，他僅禮貌性感謝，並無共同參與、授意、容任或知情放任等。

法官發現吳昭雄的女兒吳惠梅及其兒女們，無遷徙戶籍必要，未實際工作、居住、生活於設籍地（和平區），選後亦不受當選人施政影響，還不辭辛勞遠赴和平區投票！若認他們甘冒自身刑罰，及陷候選人將來當選無效之風險，而自發性地虛偽遷徙戶籍，均未經被告同意或授意下的自發性作為，實與經驗法則有違，吳天佑辯稱不知情，尚不足採。

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