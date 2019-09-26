兒子被打哀哀叫 詐騙老梗騙得50萬 車手被逮起訴

2019-09-26 10:56

〔記者黃建華／高雄報導〕「你兒子幫人作保須賠償90萬元!」電話另一頭還傳出有人被打得哀哀叫的求饒聲音，這套詐騙老梗警方雖然再三宣導不要上當，但高雄仍有邱姓、楊姓2名護子心切的民眾情急被騙，分別交付5萬、45萬元給出面取款的劉姓詐騙車手，換取愛子平安，高雄地檢署今將涉案劉男依三人以上犯共同詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴指出，劉姓男子（新竹人）去年透過友人介紹，加入范姓男子（另案由高雄地院判決執行中）等人所屬詐欺集團，擔任旗下取款車手。

去年11月20日，該詐欺集團先後打電話給高雄市鳳山區楊姓民眾以及邱姓民眾，謊稱其子幫人作保需賠償90萬元，否則要繼續毆打其子。並有人冒充被害人的兒子在旁哭喊他被打了，流了很多血，楊某陷於錯誤，急於換取孩子平安，將5萬元放入牛皮紙袋，放在鳳山某國小後方的一部汽車後輪胎，劉姓車手接獲范姓同夥通知，前往取走５萬元。另外，邱姓民眾也急於救子，依指示將45萬元於鳳山區大明路交付給劉姓車手。

劉姓車手取得2筆詐騙款項後，將前持往左營高鐵站的男廁內，轉交給詐欺集團同夥後，搭高鐵返回新竹。

案經楊姓、邱姓2名被害人發現受騙，向鳳山警分局報案，警方循線查知劉男涉案。他到案坦承向2名被害人分別收到5萬元、45萬元詐騙款項，轉交所屬詐騙集團同夥。

檢方近日偵結，將他依涉犯三人以上共同詐欺取財罪嫌起訴。

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