道路水泥未乾開車硬闖破壞路面 駕駛道歉：每村送隻豬

2019-09-26 09:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉力行產業道路日前發生水泥未乾路面遭人開車硬闖，留下又深長的輪胎痕，引起部落公憤，經警方調閱過濾道路監視器畫面，查出是附近進行橋梁安全監測的工程人員所為，已主動到案說明，先與包商達成和解，對於造成3村部落居民的不便，也將每村送1隻豬鄭重道歉。

仁愛鄉力行產業道路為發祥、力行、翠華等3村多個部落居民對外交通與產業運輸要道，最近縣府進行路面改善工程，指標34K至39K瑞岩部落路段，重新鋪設水泥路面，上週六21日傍晚在37K洋港瀑布附近發現水泥未乾的路面遭車輛硬闖破壞。

包商PO出路面受損照片，引起部落居民憤慨，要求一定要揪出破壞者，仁愛分局瑞岩派出所也主動偵辦，調閱過濾案發前後的道路監視器畫面，前天闖禍的駕駛則是主動到案說明。

據了解，該名男子同樣是工程人員，負責力行產業道路沿線橋梁安全監測工作，當天下午結束工作準備下山，但山區天候不佳，又有濃霧，想儘快下山而誤闖施工路段，對於造成眾人困擾，十分抱歉，與道路工程包商達成和解，也將每村送1隻豬鄭重道歉。

縣府工務處長陳錫梧對此表示，目前受損路段由包商完成修補，並與破壞者達成和解，但仍得視工程合約規範，若受損道路必須打除重做，包商仍得按與縣府的契約執行。

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