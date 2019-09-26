尤振仲指對他有利證據都消失 記者會現場崩潰痛哭

2019-09-26 09:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪事故發生將屆滿1年，時任司機員尤振仲在律師陪同下，今日與罹難者家屬董家、台鐵產業工會共同召開記者會。對於媒體詢問事故發生後的心情，尤振仲表示，他這一年不是哭就是睡，一直想說為何走的不是他，只要每次想到這件事就非常難過；說到一半尤振仲突然崩潰痛哭，大喊那種痛是連呼吸都會痛、椎心之痛，他就是很怕記者問他這些問題；律師趕緊出來緩場，讓記者會進入到下一階段。

尤振仲今出面先說，他知道媒體一直想要訪談我，礙於偵查不公開不便對外發言，今天才召開這場記者會。

尤振仲表示，他是最接近事實發生的人，但也不知道真相是甚麼，要求調查要有對他有利證據，但這些東西不是不見就是撞壞掉，像是他有印象出車前有反應列車故障，並填在上班的工作報單上，但不懂為何報單會憑空消失；要去調運轉室錄影，來佐證出車前確實有反應，但畫面竟也被覆蓋，那他還能說什麼。

對於媒體詢問車輛超速導致出軌問題，尤振仲表示，當初事件發生後，檢調要羈押他沒有拒絕，要夜間偵訊同樣沒有拒絕，就是要趕快還原事實與真相，他記得羅東站出去電門速度是127公里，看到武荖坑鐵橋一定將電門收到82、83公里，不曉得為何會說他開到140公里。

尤振仲說，大家都知道他擔任司機員是二線支援一線，事故當年執乘73次，平均5天開1次車，出軌前接受檢查員指示做故障排除，回過頭來的時候，是有發覺速度是比較快一點，但絕對不是140公里，他身為駕駛員首當其衝在機車頭最前端，不可能拿自己跟全車乘客生命開玩笑。

至於ATP隔離是否有通報，尤振仲說台鐵公布的錄音檔，跟他記憶認知上是有落差，且每個錄音檔後面邊修改日期都是不一樣，10月22、24、25、27，甚至還有11月1日，他不曉得是怎麼回事。他印象中在執行降弓重新升弓時（大溪站），就依照標準程序關掉ATP，並請檢查員幫他通知調度員。他認為這起事故調查，宜蘭地檢第一時間就是採有罪推定，台鐵第一時間是惡意欺騙，行政院調查小組刻意隱瞞事實避重就輕。

對於車輛行駛中已出問題，為何仍繼續行駛？有無何人下達不能停駛的指令？尤振仲表示，他當時開車遇到的狀況就是動力時有時無，時快、時慢，他也要求停車，喊了3次要停車；相信大家有聽錄音檔，都知道是誰指示他持續開到花蓮才有車換。他相信真相到底是什麼，台鐵應該很清楚，當時車輛發生甚麼問題台鐵應該非常清楚。

媒體詢問遭檢調起訴的看法，尤振仲說，他坦然面對，普悠瑪事件發生後，自己就是從鬼門關走一遭，那是心裡永遠的痛，深深烙印在內心中，一輩子都無法忘記，自己好像彷彿死了一回；現在遇到問題首先就是面對它，面對完就是要接受、處裡，最後終究是要放下。

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