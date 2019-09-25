賣黑心胡椒粉 「台灣第一家鹽酥雞」創辦人子女入獄

2019-09-25 21:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕「台灣第一家」公司4年前被查出將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉，出售給超市、雜貨店，並供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用，高等法院依觸犯食安法「食品添加物有毒而加工罪」，判創辦人陳廷智的第二代接班次子陳星佑（總經理）、長女陳鏡如（副總經理），徒刑2年6月、2年，最高法院上月22日駁回上訴定讞，姊弟今報到入獄。

新北地檢署日前通知陳鏡如、陳星佑姊弟今天下午3時到執行科報到發監執行，姊弟今提前半小時到地檢署報到，檢方開庭訊問後，由警備車載往台北監獄台北分監執行。

新北地院一審判陳星佑徒刑2年、陳鏡如1年，沒收1588萬元犯罪所得；高院二審加重改判各2年半、2年，將銷售額1億1595萬元也視為犯罪所得，宣告沒收，公司判罰700萬，並痛斥陳星佑、陳鏡如兩人犯罪近兩年，沒有悔意；姊弟上訴三審辯稱沒犯罪故意，最高法院重申只有經主管機關許可且可供人食用的原料，才是合法的食品添加物，工業用品並非「可供人食用」，二人應負起刑責，二審判決無違誤，駁回上訴。

據了解，姊弟對最高法院認定的犯罪所得金額有意見，罰金部分則提出分期付款要求，獲檢方同意。

判決指出，「台灣第一家」創辦人陳廷智2001年將經營權交給子女，胡椒粉配方傳給陳星佑，陳鏡如負責財務、會計。2007年陳星佑得知碳酸鎂可避免胡椒粉受潮、結塊，一公斤食用碳酸鎂成本約220元、工業用碳酸鎂約50元，價差達4倍多，於是購買工業用碳酸鎂添加於食品中。2014年食安法修法後，陳星佑仍以1比20比例，把工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉賣給超市、雜貨店，並供自家鹽酥雞店使用。

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