女老師砸百萬正顎出現嘴麻 整形名醫涉過失遭起訴

2019-09-25 22:01

〔記者黃捷／台北報導〕知名口腔顎面外科醫師謝明吉2015年間替一名周姓女老師治療咬合不正問題，收費158萬元的動正顎手術，卻導致周女產生下巴無知覺、味覺變鈍等後遺症。周女提告業務過失傷害，因醫審會鑑定後認定謝確有疏失，台北地檢署今起訴謝。

謝明吉曾經替「法拉利姐」整形，也幫名作家H動正顎手術治療睡眠呼吸中止症，卻在2015年間因替周女治療咬合不正的問題，導致周女下巴無知覺、神經舌頭等處麻痺，遭周女同時提起民刑事訴訟。

民事部分台北地院將全案送醫審會鑑定，報告指出術前X光片顯示周女的左側下顎的皮質骨上，有凹陷缺損及神經走向異常情況，謝未記載在病歷上，也未選擇其他手術方式，認定有疏失。

謝明吉雖辯稱周女罹患牙周病，若採其他手術，術後還需要使用鋼絲、橡皮筋固定牙齒，牙周病可能惡化，但法官仍採信醫審會鑑定報告，並指謝明吉手術傷及神經也有疏失，今年7月判賠109萬元。

刑事部分北檢也引用醫審會鑑定報告，認定謝明吉有疏失，今依業務過失傷害將他起訴。

周女另控告蔡姓牙醫幫她做牙齒矯正器，未注意她咬合錯位就裝隱適美隱形矯正器，害她牙周病惡化，但此部分因醫審會認定無過失，蔡男民事部分獲判免賠，刑事也獲不起訴。

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