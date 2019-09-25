通譯對移工講這句印尼話 遭認定性騷擾要賠

2019-09-25 21:02

〔記者溫于德／台北報導〕印尼籍移工阿梅提告指，她先前到派出所作筆錄時，遭通譯以印尼語性騷擾，害她精神遭受莫大痛苦，提告索賠；但通譯否認指控。台北簡易庭認為，通譯當下說的是：「不喝，不喝，等一下又不會被強暴」，帶有性暗示語氣，在男尊女卑的印尼國文化脈絡下，更令阿梅感到不尊重，因此判賠2萬元，可上訴。

阿梅說，她身為印尼人，不諳國語，前年4月5日因案到派出所製作筆錄時，由分局指派通譯為她翻譯，但通譯知悉她險遭雇主性侵後，竟狼性大發，利用執行通譯職務之便，在警局內以印尼語性騷擾、恐嚇稱：「妳不喝我給妳的水，我就強姦妳」等語，害她精神承受莫大痛苦。

此外，通譯後來透過友人向阿梅的生活管理人及媒體影射她有從事性交易，非常有錢，假日經常呼朋引伴等，相關不實謠言同樣足以毀損名譽，因而求償50萬元。

但通譯辯稱，當天說的是：為「不喝？不喝，等下又不會被強暴」，至於阿梅援引檢察官製作譯文為「不喝，等一下被性侵」，是因印尼幅員遼闊，有多種方言，各地區人民對官方語言的理解與習慣用法尚未完全統一，因此檢察官囑託的譯者，會因出生地、成長地、學習地、地域性區隔不同，而有不同瞭解，但自己絕無性騷擾或恐嚇意涵。

況且，人被性騷擾通常表情會立即僵住，表現出憤怒或不悅，但觀察錄影畫面，阿梅神情自然、輕鬆，看不出遭性騷擾，加上自己並非流氓，豈有可能在警局內當警察面、影音錄製設備前，公然恐嚇阿梅；通譯強調，當時會說出那句話，是出於關懷好意，欲藉玩笑話使阿梅放鬆。

法官後來囑託法院特約通譯翻譯，得知通譯當下說的是：「不喝，不喝，等一下又不會被強暴」，認為其輕侮、調戲帶有性暗示的言語，已超越應有分際，且在男尊女卑印尼國文化脈絡下，更令阿梅感覺不受尊重而有冒犯之意，已構成性騷擾行為，審酌雙方條件後，判應賠償2萬元。

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