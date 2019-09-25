怕送中！詐騙集團「鮭魚返鄉」 花蓮地檢署「緝詐」了

2019-09-25 17:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕中美貿易戰下許多在中國投資的台商選擇「鮭魚返鄉」來避險，沒想到連詐騙集團也紛紛鮭魚返鄉，把詐騙機房從中國移回台灣設置。花蓮地檢署昨指揮花蓮縣警局刑警大隊、臺北市大安警分局、高雄市前鎮警分局及內政部警政署刑事局，前往高雄、花蓮查緝詐騙機房，今將2名主嫌聲請羈押獲准。

花蓮地檢署指出，獲報電信詐欺集團在高雄市及花蓮縣境內設置詐騙機房，指派檢察官陳宗賢專案偵辦，查出陽姓、吳姓男子在花蓮市及高雄市左營區租房子做為據點，從7月起招募秦姓男子等7人，在機房架設網路、電腦，由成員以LINE、微信等通訊軟體設立虛假帳號，以網路購物誤設定為分期付款等為訛詐理由，向中國進行詐騙，詐騙金額初估約30萬元以上。

花蓮、高雄警方昨天分別前往機房地點進行攻堅搜索，當場查獲被告陽姓男子等9人及電腦、手機等物。檢警指出，早期詐欺集團為躲避警方查緝，紛紛將詐欺機房設置海外，惟在海外機房倘被查獲，擔心被送交中國追訴，因此近年詐欺集團紛紛「鮭魚返鄉」，把詐騙機房移回台灣設置，特別是前往偏鄉地區，今年花蓮就已查獲到3件詐騙機房的案件。

檢警指出，2名主嫌陽姓、吳姓男子涉犯詐欺、組織犯罪等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯、湮滅罪證及有反覆實施同一犯罪之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准，經花蓮地方法院裁定准許，另其餘7名涉嫌人則分別依涉案情節，以3萬至5萬元不等金額交保候傳。檢察長洪信旭強調，將與相關司法警察單位密切合作，除追查有無在逃共犯，也將全力防堵詐騙集團以花蓮為機房據點實施詐騙犯行。

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