嘉義縣警圍捕槍擊殺人要犯 議長、警友會頒贈加菜金

2019-09-25 22:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕槍擊殺人通緝犯陳志明上月在嘉義縣民雄鄉開槍、扔擲爆裂物，嘉義縣警方進行圍捕，並進行心戰喊話，在各方努力下不費一槍一彈順利平安落幕，並破獲大批槍械；嘉義縣議長張明達及警察之友會理事長曾秋猛今天到縣警局頒發加菜金，張明達致贈16萬元加菜金，另代嘉義縣議會秘書長黃尚文致贈10萬元，曾秋猛則致贈15萬元，高額加菜金提振警方士氣。

陳志明在民雄鄉租屋處開數十槍，還扔擲爆裂物，警方第一時間啟動快打部隊到達現場警戒維安，拉起封鎖線避免民眾遭受無辜波及，在圍捕過程中不斷進行心戰喊話，同時也做好最後攻堅打算，嫌犯在嚴密防備無法逃脫情況下，最終繳械投案。

現場共起出制式手槍2枝、仿造手槍7枝、仿造霰彈槍1枝、土造手槍2枝、改造手槍1枝、霰彈子彈48顆、子彈178顆、彈匣32個、爆裂物8個、防彈衣1件、毒品安非他命毛重1.1公克、大批槍枝改造工具及槍枝零組件。

嘉義縣警察局局長廖宗山表示，民雄圍捕槍擊要犯案，警方在與嫌犯對峙5小時，戶外風吹雨打加上擔心嫌犯攻擊心理壓力，第一線執勤勤務人員很辛苦，所幸最後平安落幕沒有釀成傷亡，感謝議長、秘書長及曾理事長致贈加菜金，鼓勵執勤同仁在嫌犯持有大量械彈下，仍奮不顧身勇敢守護縣民安全。

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