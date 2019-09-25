同心濟世！同濟會募款300萬元購置救護車助台中消防局救人

2019-09-25 22:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際同際會台灣總會中B區今日捐贈價值300萬元的救護車及救護急救器材裝備給台中市消防局，台中市副市長陳子敬說，台中市去年憑救護車出動救回本來沒有生命跡象者有73人，捐贈救護車與救護器材是做無形功德，肯定同濟人的愛心，助消防局提高效率，更保護市民安全。

陳子敬指出，台中市去年救護車出勤次數高達12萬7千多次，今年上半年也累計到6萬2千多次，甚至去年靠救護車出動，成功救回73名到院前心肺功能停止者，救護除需人才外，也需有器材輔助，期許這次捐贈讓救護品質更上一層樓。

國際同際會台灣總會中B區主席朱東源指出，近年來他常有家人因健康狀況需請求救護車協助，加上週遭也有親友有相同經驗，讓他深感救護車能救人性命的意義，在接任主席後就決定推動救護車捐贈行動。

他說，經同際會1年半籌備，在今年3月30日舉行公益慈善演唱會，募得7百萬款項共同捐贈救護車、啟明學校盲生希望課程及行動菩薩協會照顧偏鄉學童，其中300萬捐出購救護車捐贈台中市消防局，盼秉持「同心濟世」理念，造福社會大眾。

消防局指出，這次獲贈的救護車配有高級救護包、急救包、電動擔架等完善器材，將分派給第8救災救護大隊東山分隊使用，也呼籲民眾將救護車留給最需要的人使用，維護緊急救護品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法