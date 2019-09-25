無照男擦撞電信桿傷殘失業 中華電賠110萬

2019-09-25 20:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕47歲陳姓男子日前騎乘機車行經芳苑鄉和平路段時，不慎擦撞一根突出路邊90公分的中華電信所設置的電信桿，造成頭、頸嚴重傷害，傷癒出後也因中度失智無法復原工作能力，導致被公司資遣，喪失經濟來源，他憤而向中華電信求償412萬賠償金，但中華電信認為，陳男無照駕駛近30年，過失應自負9成。法官審酌，陳男無照駕駛屬過失相抵問題，中華電信不能因此卸免責任，但陳男未注意路況，應自負8成責任，判中華電信應賠償110萬餘元。

判決書指出，陳男於2018年3月21日晚間7點多，騎車由北往南經過芳苑鄉和平路段上崙腳高幹60X7號電線桿前方北側9.7公尺的電信桿時，不慎與之擦撞，由於該電信桿超出道路邊緣90公分，且未漆上黑黃相間警示條紋，加上路段漆黑，導致陳男閃避不及撞上，造成腦部出血，骨頸骨折等傷害，住院3個多月才出院，出院後因復原能力不佳，達失能等級第三級，難以堪任鍋爐員操作工作，遭公司資遣。

陳男主張，他擔任鍋爐操作員平均薪資（含加班費）3萬9千餘元，事發因勞動能力喪失而被資遣，每年損失33萬餘元，事發時他僅46歲，至法定退休65歲仍有19.4年，依霍夫曼式計算法，一次請求賠償458萬餘元，另請求賠償醫療、看護費17萬與精神撫慰金100萬元，共589萬餘元，自認過失比例3成，要求中華電信給付412萬餘元。

中華電信辯稱，該路段為5米寬產業道路，陳男住家離此170公尺，應早已知道電信桿存在，且該路段旁有碎石，依用路經驗，勢必行駛中間避開，另外陳男長年以機車代步，卻近30年未取得駕照，是否有不適任原因考取等。

法官認為，該電信桿設置有欠缺，以致發生事故，依法中華電信應負損害賠償責任，而陳男無照駕駛式屬過失相抵問題，不能因此卸免責任，法官也指出，電信桿雖突出路邊，但稍加注意即可迴避，認定陳男應負8成責任，判賠中華電信110萬餘元。全案可上訴。

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