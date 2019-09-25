「我們是三重人」聽了馬上砍 少年要賠36萬

2019-09-25 17:37

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，李姓男子與朋友騎車行經新北市樹林區八德街，遇到一群30餘人的惡煞，劈頭就問「你們是哪裡人」？李男回說「我們是三重人」後，隨即遭西瓜刀劈砍，身體多處受傷，他事後氣憤提訴求償，新北地院審理後，判決揮刀的少年阿明（化名）及其父親連帶賠償36萬餘元，可上訴。

檢警調查，2016年7月間，林姓男子與洪姓男子在臉書上起爭執，相約在新北市新莊區堤防談判，林男馬上邀集包含阿明在內的30名男子，分別騎乘機車，準備「大幹一場」，眾人行經樹林區八德街時，遇到被害者李男與其友人，劈頭就問：「你們是哪裡人？」李男回說：「我們是三重人。」林男隨即持西瓜刀朝李男腹部、手臂及腰部等處揮砍，阿明也加入混戰，拿刀朝李男劈砍，導致李男受有左上臂撕裂傷併肌肉斷裂、背部撕裂傷等傷勢。

少年法院審理後，依傷害罪裁定阿明交付保護管束，並命為勞動服務；李男主張，他因此住院4天，除須忍受治療導致的痛楚外，現在仍得接受治療，迄今為止，左上臂部仍甚為不適，活動角度受限，生活上極為不便，無法工作。

李男認為，阿明迄今未誠心表達歉意，也沒賠償，提訴要求阿明賠償醫療費、門診交通費、勞動能力減損、慰撫金等合計194萬餘元，而其父亦有疏於監督問題，要一起負責。

對此，阿明及其父親認為對方請求金額過高，法官審理後認為李男未能證明所受傷是符合「失能等級十一」傷害，故僅判阿明及其父親賠償工作損失、精神慰撫金、醫療及交通費等合計36萬餘元，可上訴。

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