賭客被查扣16萬元竟辯稱「健保費」要求發還 法官不信

2019-09-25 17:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局靖紀小組今年4月間在小港區查獲一處天九牌賭場，查獲41名賭客、查扣486萬餘元賭金，其中，陳姓賭客被查扣的賭資16萬5千多元，他辯稱「是要繳健保費的錢，不是賭金」，向高雄簡易庭提出聲明異議，要求發還，但法官認為他在警訊時說是會錢，在法院又改稱是健保費，一般人對於如此鉅款，應不會忘記用途，不採信其說詞，駁回其異議。

據了解，今年4月19日午間13時30分許，高雄市警局靖紀小組在小港區一處民宅查獲蔡男等共41人以天九紙牌、骰子等為賭具賭博財物，其中，陳姓男子涉嫌違反社會秩序維護法第84條規定，處罰鍰新臺幣9000元，並依同法第22條規定沒入其賭資16萬餘元。

陳姓賭客向高雄簡易庭聲明異議指出：他雖於當天涉足該賭博場所，遭高市警局查扣16萬餘元，但該16萬餘元並非賭資，而是他要拿去繳交健保費的款項，供看病之用，因此向法院聲明異議，要求把錢發還。

不過，法官審理調查，本案警方共查獲現金賭資達486萬9071元，其中金額較大者計有賭客許男攜帶77萬餘元、陳姓賭客攜帶60萬餘元、歐姓賭客攜帶49萬餘元，異議人陳男攜有16萬5693元等，足見賭局輸贏數目非少。

對於陳男辯稱其所攜上開16萬餘元並非賭資，尚屬有疑。再者，他並未提出其他可供法院參考之客觀證據外，且警詢時陳男供稱該16萬餘元係要繳交的會錢，與異議時所陳述出入甚大。

法官認為，依照常情，當身上攜帶鉅款時，應該會對於攜帶鉅款較為謹慎小心，更不應忘記款項的用途，異議人的辯解與常情不符，顯為意圖卸責之詞，不足採信。認定原處分機關依社會秩序維護法第 22條規定沒入陳男的賭資於法並無不合，異議駁回。

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