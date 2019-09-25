幫人拉票問「要不要什麼好處？」 須付公庫8萬判緩刑

2019-09-25 15:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前鎮區一名葉姓婦人去年里長選舉時，幫涂姓里長候選人拉票，登門拜訪宋姓鄰居時，拜託宋女支持涂，並問：「要不要什麼好處？」遭拒，東窗事發，葉婦雖否認是要幫忙買票，高雄地院一審仍將葉婦依違反選罷法行賄罪，處1年10月。緩刑4年，並應向公庫支付新台幣8萬元及接受法治教育。禠奪公權3年。可上訴。

判決指出，葉姓婦人係設籍在高雄市前鎮區某里里民，其為使涂姓里長候選人（無積極證據證明其知情）能於去年11月24日舉行的第3屆高雄市前鎮區某里里長選舉中當選，竟於去年10月上旬某日晚間，前往該里具有投票權的宋姓女里民住處，請託宋女於里長選舉時投票給涂男，且口頭詢問宋女：「要不要什麼好處？」等語，同時以手握不明紙袋並做交付狀之方式，向宋女示意有好處可領，宋女察覺對方行賄之用意後，當場拒絕收受。

案經調查局高雄市調查處及前鎮警分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理時，葉婦辯稱：「我向宋女拉票時，宋也說會投給涂某，我並未向宋女表示要給其任何好處，當時我手中的紙袋是正好要拿去丟棄之垃圾。」

因宋女在警訊時證稱有婦人來向她拉票，並拿一個牛皮紙袋要給她，她表示不能收，對方就離去，經口卡指認為葉婦。

法官認為案重初供，不採信葉婦辯詞，仍將葉婦依違反選罷法行賄罪，處1年10月。緩刑4年，並應向公庫支付新台幣8萬元及接受法治教育。禠奪公權3年。可上訴。

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