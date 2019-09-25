竹檢科技查賄開箱文 驚見泡麵、蠻牛！

2019-09-25 11:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地檢署科技開箱文，驚見泡麵、蠻牛！新竹地檢署今天在署前廣場展示科技查賄各項工具，還請來美女檢察官與書記官和法警躺在行軍床上，並出動空拍機拍攝開箱。

新竹地檢署發言人主任檢察官陳玉華說，此次結合查賄工作，也展示檢察官平常查賄情形，且針對明年初大選，已在今年7月9日揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，堅定反賄宣導在先立場。

陳玉華說，新竹地檢署在去年9合1大選中，檢察官指揮轄內司法警察機關強力查賄，績效卓著，經法務部評比，在全國各檢察機關中，名列前茅，其中檢察官張瑞玲承辦的竹東鎮長候選人查賄案，更動員全署檢察官人力，累計傳訊1000餘人次，因此由她擔任「開箱文」活動的宣傳大使。

此外，也將歷次查察賄選卷宗，排列成法務部檢舉賄選專線0800024099的圖像，並陳列「科技查賄」、各式反賄選宣導器材，且現場由新竹市警察局刑事警察大隊科技偵查隊操控空拍機，記錄「開箱文」陳列物件，宣示查賄決心，迎接明年總統、副總統與立法委員選舉之查賄工作。

查賄開箱文除展示各項科技查賄儀器，最特別的是還有泡麵、蠻牛和行軍床，陳玉華說，因為檢察官偵訊需要長時間偵訊，因此沒時間吃飯，泡麵、蠻牛是讓檢察官裹腹及提神之用，才會擺上去的，希望完整呈現檢察官辛苦的一面，並用符合現代吸睛方式的開箱文，來展示查賄決心。

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