新北今年手機交通事故釀106傷 交安宣導跟風開箱文

2019-09-25 11:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北交安宣導也跟風開箱文！新北市警察局交通大隊統計，今年1到8月因使用手機駕（騎）車衍生321件事故，造成106人受傷，其中騎機車講手機共發生166件，占案發件數的51.7%，新北警方規劃3個月的強化執法，也將宣導交通安全的海報跟風開箱文，由拿著指揮棒、舉發單的女警飾演，對騎機車的違規駕駛開罰，荷包中的3000元也跟著飛了，引人莞爾。

新北市交大大隊長鄭永裕說，新北市今年1到8月發生A1（死亡）及A2（受傷）類交通事故件數為2萬3710件，其中死亡類交通事故案件以未注意車前狀況，占總件數29%為最高，分析主因可能因時代演進，智慧型手機普及，駕駛人駕駛車輛時分心查看手機或進行通話導致。

鄭永裕說，分析發現近來駕駛人使用手機發生事故率增加趨勢，保障駕駛及用路人安全，警方即日起將規劃為期3個月強化執法作為，針對駕駛人行駛道路，手持使用行動電話等違規行為加強取締。

警方提醒，依「道路交通管理處罰條例」第31條之1規定：「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3千元罰鍰。

機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣1千元罰鍰。」呼籲駕駛者駕車、騎車避免一心二用，確保行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法