酸搜救協會是「搜刮總隊」 法院判消防局新聞聯絡人連續7天臉書致歉

2019-09-25 10:19

〔記者溫于德／台北報導〕時任新北市消防局新聞聯絡人涂崇恩在臉書發文，指台灣國際搜救協會趁火打劫，且在跟媒體人黃光芹等人聚餐時，又指協會是「搜刮總隊」，「把散落在現場的遺物金飾，飛速放進自己的口袋裡」；協會認為名譽受損，對涂提起刑民事告訴。刑事部分涂已無罪確定；民事部分，台北地院認定涂確實造成協會名譽損失，判涂應連續7日在個人臉書刊登道歉啟事，可上訴。

協會主張，涂崇恩身為新北市府消防人員，且從2008年起擔任新聞聯絡人，明知個人言論會產生漣漪效應，卻故意於2016年2月15日在個人臉書PO文指，「有學長夢到新莊博士的家住戶的現金及貴重金屬，不小心掉進全身紅衣的大哥口袋...拜中華搜救總隊之賜」等語。

協會也說，涂崇恩同年月16日與黃光芹等10餘名媒體工作者、消防人員聚餐時，公開指責協會是「搜刮總隊」、「他們故技重施，把一箱箱民間捐贈救難物資『紅牛』載走」、「過去，還有搜救隊員親眼看見，他們有人把散落在現場的遺物金飾，飛速放進自己的口袋裡」、「被揭發之後，還打著救援旗號，四處喊冤，真是可恥」。

協會認為，涂崇恩言論已嚴重損害協會樹立多年無私奉獻的社會評價，要求涂應將道歉啟事寄給協會，並在個人臉書上刊登7日，同時標註協會官方臉書。

涂崇恩自認刑事已勝訴，不須向協會道歉。

台北地院根據證人證詞，認為921大地震時，新莊博士的家現場由消防局管制封鎖，協會人員並未實際進入災區救援，因此無從發生搜刮住戶現金與貴重財務情事。

法官認定，涂崇恩身為消防公職人員，也曾修讀過法律課程，對於救災現場事務有查證權限與能力，卻未作任何查證且無法說明其言論實際來源，就輕率將不實言論公開張貼在個人臉書，供不特定人閱覽，或利用餐敘機會告知媒體，進而由黃光芹對外散布，足以貶損協會社會評價，因此判涂應連續7日在個人臉書刊登道歉啟事，並標註協會官方臉書網址。

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