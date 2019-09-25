淨化139線 彰警2天狂抓52件改裝車、無照駕駛

2019-09-25 09:37

〔記者湯世名／彰化報導〕淨化139線，彰化縣警局利用21、22日連續兩天週末假日在139線大彰路展開大執法，共計告發無照駕駛28件、改裝車24件，成果豐碩。警方強調，例假日經常有大型重機在139線競速，造成其他用路人反感，因此警方在例假日都會在該路段執行巡邏及攔檢勤務，呼籲用路人行經該路段時放慢車速，共同維護道路交通安全，提升遊憩品質。

彰化縣警察局上星期六、日連續2天針對縣道139線規劃防制危險駕車攔檢勤務，結合交通隊、轄區彰化警分局及彰化監理站等共出動警力24名、監理稽查人員2名，組成聯合稽查小組，在縣道139線連續彎道19.8公里處往芬園方向，以及螢光橋22公里處前往彰化市方向設置2組攔檢點，針對改裝重機車、無照駕駛等違規加強攔查取締。

警方2天勤務執行成果豐碩，共吿發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件，另外對於改裝車輛現場拍照後，再函監理機關辦理車輛檢驗計有30輛。

交通隊長魏顯驊指出，139線山區路段景觀優美，例假日經常吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此一遊，已透過道路交通安全聯席會報機制於該路段易肇事地點設置交通桿，執法方面也不定時、不定點加強測速照相取締，交通事故雖然已有效降低，但是民眾對於139線假日重機車隊聚集，也會有影響行車安全的疑慮，因此這次實施聯合稽查強化攔檢勤務，主要展現警方強力執法的決心，遏阻車隊前來競技、競駛危險駕車風氣，警方將持續執法作為，給民眾一條美麗又安全的139線。

這次警方強力的執法作為，在各個車隊相關的網路社群也引起熱烈討論，警方呼籲車友們道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全；139線既然是景觀道路，更應該放慢車速，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。

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