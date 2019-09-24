中國婦專嫁老榮民又離婚 這次改當養女侵占890萬

2019-09-24 23:55

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍吳姓婦人曾與我國多位老榮民結婚、離婚，她被控覬覦80多歲何姓老翁的高額存款，有計劃認識他，並被收養為養女，再藉保管、張羅生活費用等名義，侵占何翁890萬元財產拒絕返還；高等法院昨依侵占等罪，判吳婦2年4月徒刑，犯罪所得890萬7585元應予追繳、沒收。何翁去年已過世。

判決指出，現年56歲的中國籍吳姓婦人，從10年前起，與多名在台榮民結婚又離婚。其中，吳婦2012年3月與文姓老翁結婚，他於4個多月後，即同年8月因病去世，因此合法領取遺屬津貼。不久，吳婦又認識80多歲的何姓榮民，因覬覦何的高額存款，原本打算和他結婚，但如此將喪失文翁的遺屬津貼，因此轉而要求以收養方式，同年12月成為何翁正式領養的養女，兩人共同生活。

吳婦以生活所需為由，要求何翁每月給他1萬5千元，另外覬覦何的高額存款，說服由她保管，免去何翁奔波提領款項的不便，在老翁陪同下或由他事先簽名，將何翁郵局內共835萬存款，轉存她的郵局戶頭而加以侵占。但何翁事後要求她返還卻遭拒絕。

另外，吳婦發現何翁在合庫還有定存單，擅自持其印章提領55萬元及7千多元利息，何翁不滿而提告，並訴訟法院終止收養關係獲准。檢方將吳婦起訴；不料何翁因疾病纏身，於2018年4月15日去世。

本案審理時，吳婦否認涉侵占、偽造文書等罪嫌，指是何翁答應存在她的戶頭，她只拿生活費去用，很多錢都還給何翁，至於解除合庫定存55萬多元，也是經何翁同意。

不過，高院查出，何翁因吳婦侵占800多萬元款項，還親自提起民事「返還不當得利」訴訟，一、二審均判何翁勝訴而確定，可見吳婦所說不實，另外，發現何翁生活環境不佳，竟是和人雜處而居，沒有房間可住，竟是睡在走道上，可見經濟無著，也未受到吳婦照顧，昨判吳婦2年4月徒刑，犯罪所得890萬7585元應予追繳、沒收，其中侵占罪判刑1年10月定讞，偽造文書罪判刑7月，還可上訴。

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