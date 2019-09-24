人妻太苦！遭小三嗆：「你需要什麼？用過的保險套？」

2019-09-24 15:05

〔記者溫于德／台北報導〕一名人妻提告主張，趙姓小三明知她的丈夫陳男已婚，卻仍發生性關係，甚至遭嗆：「你需要什麼？用過的保險套？」、「不知道你還需不需要證據但是我懷孕了」等語，另也寄送電子郵件到丈夫任職的公司信箱，詔告天下「我懷了陳XX孩子」，人妻忍無可忍，提告索賠。台北地院認定趙女確實侵害人妻配偶權，判應賠償50萬元，可上訴。

人妻指出，她與陳男前年5月1日登記結婚，丈夫後來藉由工程師群組認識趙女，而趙女明知丈夫已婚，卻從去年8月15日起多次發生性關係，同年12月24日起更發送臉書訊息嗆：「你想談談陳XX外遇的事嗎」等，並寄送電子郵件到陳男任職的公司信箱，信件主旨為「陳XX外遇的真相」。

人妻認為，趙女已破壞她原本幸福美滿的家庭生活，依法提告索賠150萬元精神慰撫金。

然而，趙女未現身答辯也未提出書狀說明。

法官依據人妻提供的即時通訊對話內容得知，趙女曾傳訊給陳男提到：「覺得自己去買驗孕棒有種很大人的感覺」，陳男則回：「你今天驗了嗎」，趙女又答：「還沒。我想到你說要兩週後才驗得出來」、「想抱抱」；他日，趙女也傳訊提到：「感覺做太多了下面痛痛的了」，陳男則回：「我也一樣有點痛痛的」，趙女又說：「你因為下面痛痛的不能做就不想來了嗎？」

法官認定，趙女明知陳男已婚，卻仍發生性關係，破壞人妻對於婚姻和諧的期待，已侵害配偶權，審酌雙方條件後，判趙女應賠償人妻50萬元。

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