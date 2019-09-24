國道火燒車小貨車秒陷火海 駕駛急停路肩

2019-09-24 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛滿載電纜線的小貨車，今日上午11時10分行經國道1號北上60.8公里中壢路段時，駕駛發覺車頭處冒出白煙，於是緊急停靠路肩，並使用車上滅火器滅火，未料，小貨車陷入火海根本失控，現場黑煙竄升、臭氣沖天，並造成後方車輛回堵，桃園市消防局第二大隊獲報共調派消防人員10名、消防車4輛前往灌救。

只是，消防人員抵達現場見小貨車已全面燃燒，立即出水線於上午11時38分將火勢撲滅，不過，整輛小貨車已燒成廢鐵，車上的電纜也被高溫燒成黑膠，火燒車原因另待火調科調查。

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