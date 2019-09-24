救護車載患者送醫穿越路口 疑遭未避讓車輛側撞翻覆

2019-09-24 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局救護車今早9點多載一名交通事故受傷婦人就醫途中，行駛竹北市環北路與新溪街口遇紅燈，救護車開啟警示燈並鳴警笛通過路口時，遭綠燈直行的黑色自小客車側撞，當場翻覆，所幸相關人員未受傷；警方表示，未避讓救護車者，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

新竹縣政府警察局竹北分局表示，今早9點許，72歲盧姓婦人騎機車在竹北市中正西路與新光街發生車禍，膝蓋輕傷，消防局勤指中心獲報後，派遣第一大隊竹北消防分隊救護車前往載送盧姓婦人就醫；9點35分，救護車行經環北路五段與新溪街口遇紅燈，遂依規開啟警示燈並鳴警笛通過路口時，遭48歲王姓男子駕駛黑色自小客車側撞，當時王男是綠燈沿新溪街南往北穿越環北路五段，救護車因此往左側傾倒。

所幸，救護車駕駛盧姓婦人和隨車救護員無明顯外傷，自小客車王姓駕駛也未受傷，但車頭毀損嚴重。盧婦由另輛救護車接駁，前往中國醫藥大學新竹附設醫院治療中。

警方獲報到場協助交通疏導，雙方經施予酒測均無酒駕情事；但救護車車禍翻覆，被目擊的用路人拍照貼在臉書上，引發熱烈討論。

警察局表示，根據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車等警號，不立即避讓者，汽車駕駛人可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，可處6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。全案將等交通隊初判表出來釐清肇責，若肇責明確，將由分局依規開單。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法