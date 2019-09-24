良心不安？偷背包謊稱是撿到遺失物 笨賊自投羅網

2019-09-24 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鄭姓男子把車停在超商旁，沒熄火就下車購物，徐姓男子趁機偷車內的小背包，卻沒想到小背包裡面只有100元，他可能認為金額少或良心不安，他先取走100元現金，再把小背包拿到六分局永福派出所，誆稱是撿到背包的「熱心民眾」，卻沒想到車主已經報案，承辦員警透過行車記錄器得知是竊賊所為，返回永福所時，驚見竊賊就是正在填寫拾獲遺失物資料的鄭男，立即將鄭男逮捕法辦，台中地院依竊盜罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

聰明反被聰明誤？中市警六分局永福派出所今年6月6日接獲報案，鄭姓車主說，他車輛未熄火就下車到超商購物之際，順手牽羊偷走車上財物，拿出100元後，再將被害人財物拿到數公里遠的派出所報案，並佯稱拾得物，殊不知警方早已調閱監視器掌握竊嫌特徵，不費吹灰之力順利逮到竊賊，誇張情境讓警方也直呼實在太扯了。

永福派出所員警接獲陳姓民眾報案稱其車內財物遭竊，警方經查失主未將車輛熄火，便下車至西屯區福雅路的一間超商購物，折返車內時發現背包失竊，裡面雖僅有100元鈔票，但卻有信用卡、證件與提款卡，警方從監視器中發現，是一名年約20多歲的年輕男性竊賊所為，此竊賊先在車旁假裝打電話觀察環境，等車主鄭男離開後，進入車內偷竊。

承辦員警返回永福所，竟撞見正在填寫拾獲遺失物的「熱心民眾」徐男，與行車記錄器拍到的竊賊外貌衣服相同，徐男（25歲）就是竊賊，不過，他見背包內現金僅100元，可能良心不安或其他因素，他把背包拿到永福所，宣稱他在西屯區國安一路附近撿到這個背包，好巧不巧被承辦員警認出，警方對徐嫌的行為感到啼笑皆非，依竊盜案函請台中地方檢察署偵辦，台中地院判處拘役20天，可易科罰金2萬元。

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