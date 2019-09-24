虐死同居人4歲女兒刺穿骨頭 莊嘉億有矯治可能改判無期

2019-09-24 11:28

〔記者楊國文／台北報導〕邱姓4歲女童遭母親同居人莊嘉億持鐵棍虐打、導致腿骨斷裂、穿腿而出致死案，一審依殺人罪判莊死刑、莊母莊陳禎梅被依共犯判無期徒刑；高等法院審理時莊男坦承犯行，莊的律師辯稱莊「天真」以為送到國術館「喬一喬」就好了，頂多涉傷害致死罪，被害女童的阿公、母親邱女均當庭請求判莊死刑，高院認定莊有殺人的不確定故意，依台大醫院鑑定認為莊男再犯可能性是中度、仍有矯治可能，依殺人罪改判無期徒刑，莊母則是「不作為犯」，改依「遺棄致死罪」判9年徒刑。可上訴。

女童阿公、邱母均未到庭聆判，長期協助邱姓女童訴訟案、修復女童遺體的兒權會理事長王薇君聆判後，難過得哽咽落淚，認為此案有可能上訴三審，痛批法院在乎的是加害人的人權、是否會再犯，孩子卻連活下去的機會都沒有，「這個國家誰在乎了？」

王薇君也說，從事8年的兒童救援工作以來，此案是她見過最慘、也是最難過的一個案例，她全身的傷可說是「傷痕累累」，臀部被打到屁股開花，呈現皮質化，疑反覆被打，致一再出血、瘀青、潰爛等，可能一天照三餐打。那種疼痛，很可能是「痛到死」，「一般人可以想像什麼叫痛到死嗎？」、「連最後一丁點的司法正義給不給她（指女童）」。

前年10月，邱女因毒品入監服刑，將女兒託付給無業的莊男（26歲）與莊母（54歲）照顧；不料，莊男因懷疑邱女與工作的客人搞曖昧，又認為女童沒聽話吃飯、睡覺，失控持鐵棍打女童屁股，還以拳頭打腿，女童因長期凌虐骨折，營養不良、骨頭刺穿而出，莊男僅拿棉花塞住傷口，沒送醫。

莊母為坦護兒子，以「不在家」、「帶女童去南部」為由，或不應門，阻撓社工訪查。前年11月22日，莊男回家驚覺女童無呼吸心跳，緊急CPR仍無力回天，竟將女童丟包醫院。

法醫解剖認為，女童小指指節斷了一節，應該是為保護自己而遭鐵棍揮擊造成，顯見莊男下手力道猛烈，加上營養不良，導致敗血性休克死亡；檢方依殺人罪起訴莊和莊母。幫女童修復遺體、舉辦告別式的兒權會理事長王薇君批評莊男虐死女童，應重判。新北地院去年判莊男死刑、莊母無期徒刑。

高院將莊男送鑑定，經台大醫院鑑定結果指莊再犯可能性為中度、不排除有教化可能，檢方指控莊手段殘忍殺害女童，屬兩公約「情節最重大之罪」，一審判莊死刑，莊母無期徒刑，判刑適當。

莊的律師辯稱，莊智力屬中下，認為「小孩要打才會乖」，莊以從小手指脫臼、哥哥手斷掉，父母帶去看國術館「喬一喬」就好了的經驗，天真以為送到國術館喬即可，不必送去醫院看醫生，莊並無殺人犯意，頂多觸犯傷害致死罪，莊母律師也做相同主張。

女童阿公庭訊則批評莊男喪盡天良，孫女遭莊凌虐致死，孫女被打得骨折、連骨頭都露出來，還是不願帶她送醫，還謊稱送國術館「喬一喬」就可以，更可惡的是，莊打死孫女，還將屍體帶到醫院丟包，還好有監視器畫面拍到，否則孫女至今仍是無名屍，「這是法網恢恢，疏而不漏」，莊母為了坦護莊男，阻止社工查訪、救護，高院應維持一審判兩人死刑、無期徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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