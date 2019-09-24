玩命？139線轎車撞成廢鐵 1人墜60米深山谷

2019-09-24 10:37

〔記者湯世名／彰化報導〕玩命？往來彰化南投山區稜線的139線大彰路，短短半個月內已傳出3起疑似競速失控碰撞的車禍，其中昨深夜1輛轎車撞路樹瞬間成廢鐵，車上後座2人疑未繫安全帶彈飛車外墜谷，其中1人更墜入60公尺深山谷，消防員花了1個多小時直到今天凌晨才將他救出，所幸墜谷沿途都是草堆撿回一命，警方懷疑當時車速過快釀禍，再次呼籲用路人行經139線千萬要放慢車速，否則一旦發生事故非死即傷。

本月10日1輛重型機車行經八卦山139線大彰路20K處「死亡彎道」時，突然失控衝往對向車道，重機騎士慘摔，重機也多處毀損，所幸騎士未受重傷，送醫治療，警方懷疑車速過快釀禍；18日1輛五門掀背轎車行經139線大彰路時，突然失控猛烈撞擊民宅，再反彈到路中央，所幸駕駛輕傷送醫治療，疑因車速過快釀禍。

昨晚10時30分許1輛4人共乘的轎車行經139線23公里處芬園路段時突然失控衝撞路樹，整輛車瞬間撞成廢鐵，後座2人彈飛出車外，其中鐘姓男子墜落10多公尺深山谷，劉姓男子更飛落到60公尺深的山谷下方，彰化消防局據報派員趕往救援，一開始僅發現鐘男，以吊掛方式將他救起送醫急救，後來發現劉男不見蹤影，花了1個多小時，終於在今天凌晨零時許於60公尺深的山谷中發現他躺在草堆中，火速將2人送醫急救，所幸僅頭暈、背痛、腳痛，無生命危險。消防員直呼：「真是命大！還好山谷都是草堆減緩撞擊速度而保命，否則後果不堪設想」。

彰化警分局五組組長楊士漢指出，昨晚這起事故，均約20歲左右的3男1女一起出遊，行經139線疑因路況不熟撞樹，當時坐在後面2名男子在撞擊瞬間，因後座玻璃碎裂，加上都未繫安全帶被拋飛出去，其中鐘男拋飛10公尺深山谷，劉男拋飛60公尺深山谷，所幸都沒有生命危險，警方對4人實施酒駕酒測值都為0，駕駛的20歲男子跟女乘客有繫安全帶，並未受傷。駕駛稱當時時速為60公里，不過警方對此說法持保留態度，這起事故發生原因已展開釐清。

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