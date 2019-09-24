竹縣內灣派出所遷新址辦公 服務更便民

2019-09-24 08:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局內灣派出所的新辦公廳舍已經完工，員警即日起遷入新址辦公，新廳舍位於內灣外環道旁，比起位於山坡上的舊址，民眾要報案或求助都更方便了。

警方表示，原內灣派出所建築本體建於西元1938年、日治昭和13年，日式建築外觀十分吸睛，門前百年桂花樹更受到觀光客的歡迎，但因派出所位於內灣火車站鐵道旁山坡上，雖有居高臨下的優勢，但也增加員警出勤機動性的難度，而且有80年歷史的老建物也年久失修，為避免破壞其歷史意義、古蹟價值及提升員警執勤效能，爭取到縣政府撥補2600萬元辦理遷移改建。

警方表示，去年3月動工的內灣派出所，用地為橫山鄉公所無償提供的停車場用地，新辦公廳舍已於日前完工，建築規模為地上1層樓建物，樓地板面積約125坪，空間配置包括派出所辦公室、交誼廳、民眾洽公空間、員警備勤室、無障礙廁所、停車位，預計於10月9日辦理落成啟用典禮。

警方表示，內灣派出所的員警已經遷入的新辦公廳舍辦公，舊派出所已經拉起鐵門不再受理洽公，派出所新址位於120號縣道、內灣外環道旁，不但員警執勤出入方便，民眾也可以很容易就找到派出所尋求相關服務，而且派出所外觀使用現代化的文化石類建材，導入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，建構出蘊含日式風華的特色建築物，提供員警舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。

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