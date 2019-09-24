竹縣內灣派出所遷新址辦公 服務更便民
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2019-09-24 08:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局內灣派出所的新辦公廳舍已經完工，員警即日起遷入新址辦公，新廳舍位於內灣外環道旁，比起位於山坡上的舊址，民眾要報案或求助都更方便了。

警方表示，原內灣派出所建築本體建於西元1938年、日治昭和13年，日式建築外觀十分吸睛，門前百年桂花樹更受到觀光客的歡迎，但因派出所位於內灣火車站鐵道旁山坡上，雖有居高臨下的優勢，但也增加員警出勤機動性的難度，而且有80年歷史的老建物也年久失修，為避免破壞其歷史意義、古蹟價值及提升員警執勤效能，爭取到縣政府撥補2600萬元辦理遷移改建。

警方表示，去年3月動工的內灣派出所，用地為橫山鄉公所無償提供的停車場用地，新辦公廳舍已於日前完工，建築規模為地上1層樓建物，樓地板面積約125坪，空間配置包括派出所辦公室、交誼廳、民眾洽公空間、員警備勤室、無障礙廁所、停車位，預計於10月9日辦理落成啟用典禮。

警方表示，內灣派出所的員警已經遷入的新辦公廳舍辦公，舊派出所已經拉起鐵門不再受理洽公，派出所新址位於120號縣道、內灣外環道旁，不但員警執勤出入方便，民眾也可以很容易就找到派出所尋求相關服務，而且派出所外觀使用現代化的文化石類建材，導入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，建構出蘊含日式風華的特色建築物，提供員警舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。

  • 新竹縣橫山警分局內灣派出所位於山坡上的舊辦公廳舍已經拉起鐵門，不再受理報案洽公。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣橫山警分局內灣派出所位於山坡上的舊辦公廳舍已經拉起鐵門，不再受理報案洽公。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣橫山警分局內灣派出所已經遷到位於內灣外環道旁的新址辦公。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣橫山警分局內灣派出所已經遷到位於內灣外環道旁的新址辦公。（記者蔡孟尚攝）

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