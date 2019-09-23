9/23 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2019-09-23 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日晚間開獎的第108000076期威力彩、第108000228期雙贏彩與第108000228期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000076期威力彩中獎號碼為「21、23、27、30、32、36，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共225注中獎，每注可得4000元；陸獎共1679注中獎，每注可得800元；柒獎共3125注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7399注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3276注中獎，每注可得100元；普獎共4萬106注中獎，每注可得100元。

第108000076期38樂合彩中獎號碼為「21、23、27、30、32、36」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共115注中獎，每注可得5750元；二合共2212注中獎，每注可得750元。

第108000228期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、10、11、17、18、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共199注中獎，每注可得500元；肆獎共2313注中獎，每注可得100元。

第108000228期今彩539中獎號碼為「18、28、30、33、34」，頭獎摃龜；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共6771注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7396注中獎，每注可得50元。

第108000228期39樂合彩中獎號碼為「18、28、30、33、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共431注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9923注中獎，每注可得1125元。

第108000228期3星彩中獎號碼為「241」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000228期4星彩中獎號碼為「4904」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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