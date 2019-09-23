兩岸魚貨買賣當掩護搞地下匯兌 判4年2月重罰1500萬

2019-09-23 20:10

〔記者李立法／屏東報導〕經營水產公司的鄭姓男子，涉嫌利用兩岸魚貨交易掩護地下匯兌不法勾當，檢調查出違法匯兌金額超過2億8千萬元，被檢方依違反銀行法起訴，鄭男雖辯稱純屬兩岸魚貨賣買往來資金，但法官並不採信，判鄭男4年2個月徒刑，併科罰金1500萬元，可上訴。

鄭男經營兩岸魚貨買賣生意多年，檢調卻發現鄭男利用他在台灣6家銀行開設的帳戶收受台幣匯款後，再依商定匯率，指示其所屬水產公司不知情員工聯絡中國合作對象，支付等值人民幣給指定的客戶，鄭男以此方式為客戶辦理異地間款項收、付地下匯兌行為，8年來累計金額達2億8236萬2520元，從中牟取可觀不法利益。

鄭男喊冤，強調該公司正當經營兩岸魚貨生意，客戶匯款進他台灣的銀行帳戶，是為了沖銷他購買養殖活魚的銀行貨款，檢調查到的資金往來款項，許多是他從事兩岸石斑魚買賣的貨款，並無地下匯兌的不法情事。

屏東地方法院合議庭認為，檢方查出的數十筆可疑匯款中，多數匯款人並不認識鄭男，彼此無生意往來，也非從事漁貨、海產等買賣相關產業，而是要把錢交給在中國的親友或商業伙伴，才透過關係，將錢匯入對岸相關人士指定的鄭男帳戶，鄭男所辯不足採信，依違反銀行法處有期徒刑4年2個月，併科罰金1500萬元。

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