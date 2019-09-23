三接案不同調！ 同窗網路開罵前鄉代判拘役

2019-09-23 19:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］中油公司計畫在觀音區設置第三天然氣接收站，引發藻礁保育論戰，地方態度也不同調，前觀音鄉民代表徐永興曾在媒體公開表態支持三接案，去年7月間，其黃姓初中同學在臉書發現臉友轉貼相關報導，氣得在貼文下方接續留言「賤民」、「畜生」、「過氣政客大壞蛋」等內容，徐永興經友人告知後，截圖控告黃男公然侮辱，昔日同窗對簿公堂，桃園地院法官觀諸前後文，認為黃男用字遣詞逾越言論表達範圍，已有侮辱、貶抑他人之意，偵結依公然侮辱罪判處拘役20天，如易科罰金以每天1000元折算一日，可上訴。

黃男坦承貼文但否認有公然侮辱犯意，他辯稱，三接案屬於公共議題，且三接就在他家附近，因此留言的字眼可能比較嚴厲，但沒有要攻擊徐男的意思，是要顧家園、顧大家的權益，他也沒有指名道姓；徐男則證稱，是經由友人告知才知在臉書被罵，因貼出的新聞影片裡，受訪的人就是他，友人看到黃男的留言後，直接聯想是在罵他。

法官觀諸貼文及前後留言，認為黃男雖未指名道姓，但留言內容很明顯就是指徐男，且黃男用字遣詞逾越對公共議題的評論、意見表達範疇，已有侮辱、貶抑他人之意，加上該臉書貼文為不特定人可瀏覽，黃男行為已涉犯公然侮辱，審酌黃男犯案動機及犯後態度、至今未與徐男達成和解等，判處他拘役20天。

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