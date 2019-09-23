男子轉彎「切西瓜」搶道 撞上機車還得吃罰單

2019-09-23 17:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓網友昨日在臉書上PO文指出，自己在行經八堵路左轉進入過港路時，被一名魏姓機車騎士撞上，雙方發生爭執。警方到場後，初步調查認定魏姓騎士轉彎時，未依規定騎乘在轉彎線的外側，反而從內側切入車道發生事故，將依法開罰。

昨日上午11時許，劉姓網友從八堵路左轉過港路時，車上的行車紀錄器清楚拍下，原本平行的機車，在轉彎時從轉彎線的內側切入車道，沒想到轉彎之後，居然向外側偏移，與劉姓網友發生擦撞。

劉男將影片上傳後，引發網友們熱烈討論，有一方認為魏姓騎士並沒有錯，因為左轉後只有一個車道，本來就要互相禮讓；另一方則認為，劉姓網友騎乘的方式才正確，轉彎車輛必須沿著轉彎線外側行駛進入車道，魏姓騎士違規從轉彎線內側轉進車道，雙方才會發生碰撞。

基隆市警三分局交通組長李文雄指出，汽、機車轉彎時，應依規定沿著轉彎線外側進入車道內，若未依標線行駛，將會涉犯道路交通安全管理處罰條例第48條規定，將可依法開罰600元以上1800元以下罰鍰。

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