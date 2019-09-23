偷渡客靠女友養 高調炫富遭逮歸案

2019-09-23 17:19

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的越南籍呂姓男子2年多前偷渡來台，靠著混血俊俏外表及甜言蜜語擄獲47歲林姓越籍女子芳心，仰賴林女資助過活，呂男沒有固定工作，卻時常在臉書上分享穿戴金飾、大把鈔票的炫富照片，海巡人員掌握明確事證，日前會同新北市板橋警分局，將呂男逮捕歸案，並持續追查呂男金流來源。

據查證，呂男過去曾合法入境工作，卻因逃逸被遣返，同為越南籍的林姓女子則是多年前嫁到宜蘭，取得身分證後離婚，在北市南京東路經營護膚美容店，因呂男身材高壯，混血的外表俊俏帥氣，加上甜言蜜語哄的林女身陷情網，2年多前出資美金7300元買通偷渡集團，讓呂男偷渡來台。

呂男來台後並無固定工作，全仰靠林女資助，過去曾兩度逃過警方臨檢查緝，其中一次逃逸時摔斷腿，但仍順利逃跑，但呂男生活奢靡高調，時常在臉書上分享金飾、鈔票等炫富照片，因此引起海巡、警方注意。

海巡人員掌握線報後深入調查，發現為了躲避查緝，林女在北市挑選數處高級住宅租屋藏匿呂男，但仍被海巡人員掌握行蹤，上週二會同板橋警方，前往林女的護膚美容店埋伏，當場逮到買宵夜返店的林女、呂男。

海巡署偵防分署偵防查緝隊表示，106年1月至107年3月間共查獲5件漁船偷渡案，總計133名偷渡犯，雖然查獲多起漁船偷渡案件，仍有成功上岸漏網之魚，海巡人員在檢察官的指揮下持續追查，上週二順利將呂男逮捕歸案，目前持續調查呂男金流來源，釐清是否涉及不法情事。

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