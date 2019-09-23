議員蕭如意坦承酒駕 辯稱撿眼鏡才出事

2019-09-23 16:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員蕭如意昨日晚間開車時不慎追撞前方停等紅燈車輛，造成3車連環撞，2人受傷意外，事故後蕭如意被測出有酒精反應，但警方卻不肯透露酒測值與是否超標，蕭如意撞車一度神隱，今午他終於在服務處出面，坦承酒駕，並發出聲明稿，對其不良的示範向社會大眾鞠躬道歉，但也表示，因在撿眼鏡才誤踩油門撞車。

蕭如意聲明稿表示，這次意外，他造成社會大眾不好的觀感，做了不好的示範，對此向社會大眾深深道歉（鞠躬），因為參加老人會長授證活動，後來接到民眾請託服務電話，因此趕緊開車前往協助，途中因眼鏡掉落，為撿拾眼鏡，一時不察，造成這間交通意外發生，他深感自責，會深深檢討，改進，也向2位車主與家屬表達歉意，他會承擔一切責任，再一次向社會大眾說聲對不起。

對於是否酒駕肇事？蕭如意說，因昨天假日，不忍助理銷假上班，遂獨自參加老人會活動，席間與鄉親喝一兩杯，接到民眾請託電話，在驅車前往過程眼鏡掉落，有發現前方紅燈，可是在撿眼鏡時誤踩油門，撞到前車，造成他人受傷和財損，十分自責內疚，會負起一切責任，「對不起，我錯了。」

田中分局副分局長李四川表示，事發後蕭如意議員對員警偵查動作相當配合，由於他胸口、腹部受有撞擊，警方因此先將他送往醫院觀察，第一時間也到醫院進行酒測，也測有酒精反應，但因為酒測值涉及偵查內容，不便公開透露，醫生也囑咐需留院觀察，待蕭議員出院後將傳喚到案製作筆錄，由於涉及酒駕肇事，將依公共危險罪嫌偵辦。

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